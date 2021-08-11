В ДТП в Хабаровском крае пострадали четыре человека

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Хабаровск - Находка, пострадали четыре человека, в том числе три ребенка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края на своей странице в Instagram.

"Сегодня в районе имени Лазо на 75-м км автодороги А-375 "Восток" водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества легковому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге со стороны Хабаровска во Владивосток, вследствие чего совершил столкновение с ним", - говорится в опубликованном видео.

В результате в легковом автомобиле пострадали четыре пассажира, трое из которых дети.