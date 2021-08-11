Прокуратура проводит проверку после отказа авиагоризонта у вертолета Ми-8 на Ямале

ТАСС, 11 августа. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку после отказа авиагоризонта у вертолета Ми-8 с пассажирами на борту на Ямале. Воздушное судно вынуждено было вернуться на площадку вылета в Новый Уренгой. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в среду.

Инцидент произошел 10 августа. "Командир воздушного судна Ми-8 <...> авиакомпании АК "Utair-Вертолетные услуги", выполняющего коммерческий рейс UTH-9994 сообщением Новый Уренгой (Бурэнерго) - Пякяхинское месторождение, сообщил об отказе авиагоризонта, завале более 10 градусов. После чего принял решение о возврате на посадочную площадку вылета Бурэнерго. <...> Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира, никто не пострадал.