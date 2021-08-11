Из-за аварийного отключения более 11 тыс. человек остались без света на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в среду утром в пяти муниципалитетах Кочубеевского округа Ставрополья. В общей сложности под отключение попали более 11 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 06:10 мск в дежурную смену поступило сообщение о том, что в Кочубеевском муниципальном округе произошло частичное аварийное отключение электроснабжение в пяти населенных пунктах. <...> Всего в зоне отключения 4 169 абонентов (11 674 человека, из них 3 947 детей)", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, под отключение попали село Кочубеевское, в том числе районная больница, село Надзорное, хутор Саратовский, станица Барсуковская и село Балахоновское. Аварийно-восстановительные работы ведут четыре бригады энергетиков.