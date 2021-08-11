Кисловодск остался без водоснабжения из-за мутной воды

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Подачу водоснабжения временно приостановили в курортном городе Кисловодске на Ставрополье из-за повышения мутности воды на местных очистных сооружениях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Город Кисловодск, полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды. Проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, в зону отключения попали более 137 тыс. человек. По состоянию на 08:00 мск, по резервному водоводу к водоснабжению подключены 23 435 человек. "Ориентировочное время полного перехода на Кубанскую ветку водовода - 14:00 мск 11 августа. Организован подвоз питьевой воды по заявкам", - добавили в пресс-службе.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 22 человека и девять единиц техники.