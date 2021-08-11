Власти Кисловодска объяснили причины появления мутной воды на очистных сооружениях

ПЯТИГОРСК, 11 августа. /ТАСС/. Сход селевого потока стал причиной повышения мутности воды на местных очистных сооружениях Кисловодска (Ставропольский край), в связи с чем водоснабжение было временно приостановлено. Об этом в среду сообщил и. о. главы города-курорта Вячеслав Сергиенко.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что в Кисловодске полностью прекращена подача холодного водоснабжения от Эшкаконских очистных сооружений в связи с повышением мутности воды. Проводятся мероприятия по запуску Кубанского водовода. В зону подключения попали более 137 тыс. человек. По состоянию на 08:00 мск, по резервному водоводу к водоснабжению подключены дома 23 435 человек.

"Сход селевого потока вызвал повышение мутности водохранилища, из-за чего была временно прекращена подача водоснабжения на территории Кисловодска. Мы живем в предгорной области, такие явления могут быть. Все городские службы отработали оперативно", - заявил Сергиенко в Instagram.

"Водохранилище, питающее Кисловодск, находится в КЧР, и при прохождении сильного дождя в республике уровень воды поднялся, и чистые воды смешались с грязным обволованием, нет схода грязевого потока с горного массива", - уточнили в ГУ МЧС по краю.

Сергиенко добавил, что водоснабжение должно быть восстановлено в течение дня. "Мы будем пытаться обеспечивать резервное водоснабжение и подвоз воды водовозками. Со всего региона Кавмнвод мы сейчас стягиваем силы и подразделения для того, чтобы иметь возможность аварийного подвоза воды в случае необходимости", - сообщил и. о. главы курорта.

По его словам, власти курорта проинформировали родителей о том, что сегодня лучше воздержаться от посещения детских садов, поскольку могут быть перебои водоснабжения в течение дня. "В некоторых детских садах водоснабжения на данный момент нет. Ситуация контролируемая", - отметил Сергиенко.