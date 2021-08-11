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В Тульской области устранили аварию, оставившую 30 тыс. человек без воды

Инцидент произошел в городе Донской

ТУЛА, 11 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы восстановили холодное водоснабжение домов почти 30 тыс. жителей города Донского Тульской области, нарушенное утром 10 августа из-за прорыва трубопровода на Михайловском водозаборе. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"Водоснабжение восстановлено в полном объеме. Сегодня ранним утром давление воды в системе вышло на нормативные значения", - сказали в пресс-службе.

Прорыв водовода диаметром 500 мм на Михайловском водозаборе произошел утром 10 августа. Без водоснабжения оставалось порядка 30 тыс. жителей микрорайона Центральный. Всего в городе проживает около 62 тыс. человек.

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