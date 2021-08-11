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Власти КНДР ввели экстренные меры для борьбы с последствиями наводнений

Из районов бедствия эвакуированы около 5 тыс. жителей

ПХЕНЬЯН, 11 августа. /ТАСС/. Руководство КНДР сформировало рабочую группу для срочной ликвидации последствий наводнений в восточной части страны. Как сообщила в среду газета "Нодон синмун", в нее войдут члены Кабинета министров, сотрудники министерств и других государственных ведомств.

В обязанности группы входит оперативное принятие мер по стабилизации ситуации в пострадавших от стихии регионах, обеспечение местного населения продуктами питания, питьевой водой и необходимыми лекарствами.

В настоящий момент в пострадавшие районы отправлен медперсонал для оказания помощи. Принимаются меры для профилактики эпидемий.

Не прекращающиеся с начала месяца дожди на восточном побережье КНДР привели к наводнениям, в результате которых более тысячи домов были повреждены. Власти эвакуировали из районов бедствия около 5 тыс. жителей.

Потоки воды повредили мосты и дамбы, размыли дороги и посевные площади в провинциях Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо. В частности, в Хамгён-Пукто с 1 по 6 августа выпало 500 мм осадков.

В воскресенье лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о государственной поддержке ликвидации последствий наводнений в провинциях Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо.

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КНДРКим Чен Ын
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