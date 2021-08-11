Экстрадированный из России белорусский спортсмен получил 2,5 года колонии

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Суд Молодечненского района (Минская область) приговорил экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к двум с половиной годам лишения свободы за сопротивление сотруднику милиции во время акций протеста. Об этом сообщил в среду незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии", - отмечают правозащитники.

В ходе судебного процесса государственный обвинитель просил суд назначить Кудину 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

22 июля Кудин, разыскиваемый в Белоруссии за сопротивление милиции на акциях протеста после президентских выборов прошлым летом, был передан российской стороной и доставлен в Белоруссию. Кудин уехал в Россию из-за преследования в республике правоохранительными органами. В январе он был задержан в Москве. Европейский суд по правам человека запретил выдачу спортсмена из РФ, но апелляционный суд в Москве оставил решение об экстрадиции в силе. Ранее Telegram-канал телеканала ОНТ распространил видео, на котором Кудин заявил, что намерен просить помилования у президента Белоруссии Александра Лукашенко.