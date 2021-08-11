В СК рассказали о состоянии двух пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Краснодаре находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. СК и прокуратура региона начали проверки.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара, где в ночь на среду, по предварительным данным, взорвался бытовой газ.

"Было обнаружено тело 25-летнего мужчины. Его 61-летняя мать и 58-летний отчим с ожогами различной степени тяжести госпитализированы. По имеющимся данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства.

"Органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка по факту хлопка бытового газа четырехэтажном жилом доме, в результате которого погиб один человек, ранены два. В настоящий момент на месте находится прокурор города Краснодара Александр Лихонин. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условия произошедшего, будет оказана помощь по восстановлению утраченных документов", - сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщал, что в доме проживали 53 человека, из которых 10 детей. Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, их планировали разместить в гостинице "Москва", где организован пункт временного размещения. В ПВР жителей дома обеспечат питанием. На месте введен локальный режим ЧС.