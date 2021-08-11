Организаторы нарколаборатории в Севастополе получили тюремные сроки

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Жительницы Севастополя, организовавшие лабораторию по производству синтетического наркотика для продажи в другие регионы РФ, осуждены на 5,5 года лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Приговором Гагаринского районного суда города Севастополя обе подозреваемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере") и приговорены к наказанию в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также конфискацией имущества - автомобиля, на котором злоумышленницы перевозили запрещенный товар", - говорится в сообщении.

Севастопольский горсуд оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Он вступил в законную силу.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ обнаружили в квартире одной из фигуранток дела подпольную лабораторию, где производился синтетический наркотик мефедрон, в июне прошлого года. Производство наладили две местные жительницы 1981 и 1988 годов рождения в ноябре 2019 года. Вещество предназначалось для сбыта наркокурьерам и транспортировки в иные регионы России, продажа планировалась через запрещенный интернет-магазин с закладкой в тайники. В лаборатории обнаружены и изъяты около 2 кг наркотика, прекурсоры и реактивы для его производства, а также специализированное оборудование.