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Мужчина нашел новорожденного ребенка на остановке на северо-востоке Москвы

Мальчика доставили в больницу
Здание Прокуратуры Москвы Артем Коротаев/ТАСС, архив
Описание
Здание Прокуратуры Москвы
© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Брошенного новорожденного ребенка обнаружили на автобусной остановке на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Примерно в два часа ночи 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе обнаружил брошенного новорожденного ребенка", - сообщает надзорное ведомство.

Мальчик, родившийся 4 августа, доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль. По предварительной информации, мужчина оказался дедушкой ребенка, личность матери и ее место жительство уже установлены.

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