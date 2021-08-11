Мужчина нашел новорожденного ребенка на остановке на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Брошенного новорожденного ребенка обнаружили на автобусной остановке на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Примерно в два часа ночи 11 августа в полицию обратился мужчина, сообщив, что на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе обнаружил брошенного новорожденного ребенка", - сообщает надзорное ведомство.

Мальчик, родившийся 4 августа, доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль. По предварительной информации, мужчина оказался дедушкой ребенка, личность матери и ее место жительство уже установлены.