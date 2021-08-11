В дельфинарии под Анапой обнаружили масляные пятна после разлива нефти в Новороссийске

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой обнаружили в акватории моря масляные пятна после разлива нефти в Новороссийске.

Об этом сообщается на странице дельфинария в Instagram.

"При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона - он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным", - говорится в сообщении.