В дельфинарии под Анапой обнаружили масляные пятна после разлива нефти в Новороссийске

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой обнаружили в акватории моря масляные пятна после разлива нефти в Новороссийске.
На эту тему
- Росприроднадзор оценит ущерб от разлива нефти под Новороссийском после уточнения данных
- Институт РАН оценил площадь разлива нефти под Новороссийском в 80 кв. км
- Причиной выхода нефти на терминале КТК в Новороссийске стало разрушение гидрокомпенсатора
- В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов
Об этом сообщается на странице дельфинария в Instagram.
"При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона - он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным", - говорится в сообщении.