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В дельфинарии под Анапой обнаружили масляные пятна после разлива нефти в Новороссийске

Сотрудники учреждения устраняют последствия загрязнения

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой обнаружили в акватории моря масляные пятна после разлива нефти в Новороссийске.

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Об этом сообщается на странице дельфинария в Instagram.

"При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона - он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным", - говорится в сообщении.

 

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