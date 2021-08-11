Под Волгоградом возбудили дело по факту обеспечения некачественной водой жителей хутора

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Питьевая вода, которой обеспечивают жителей хутора Красный Пахарь Волгоградской области, не отвечает требованиям безопасности. В ней повышена концентрация железа и хлорида. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в среду журналистам и. о. старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СК России по региону Снежана Тихонова.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручал организовать доследственную проверку по публикациям в СМИ обращений жителей поселения, которые жаловались на проблемы с питьевой водой. "Установлено, что районная жилищно-коммунальная служба, как обеспечивающая подачу холодного водоснабжения организация, обязана была контролировать качество поступающей к абонентам питьевой воды согласно установленным СанПиН требованиям. Однако, как подтвердили эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии, вода для жителей хутора Красный Пахарь Городищенского района Волгоградской области, нормам не соответствовала, обнаружены превышение показателей общего железа и хлорида, что нарушает права потребителей", - сказала она.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").