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СМИ: в Индии более 40 человек оказались под завалами из-за оползня

Сотрудники экстренных служб спасли пять человек, пишет The Indian Express
© EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI, архив

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Более 40 человек находятся под завалами в результате оползня, сошедшего на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом в среду сообщила газета The Indian Express.

Как сообщил представитель местных властей, несколько транспортных средств, включая автобус с 40 пассажирами, погребены под завалами. Автобус направлялся в столицу штата Шимлу.

По данным газеты, сотрудники экстренных служб спасли пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается, но затруднена из-за камнепада.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь.

В стране начался сезон муссонных ливней, которые вызывают оползни и камнепады.

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