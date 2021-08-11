СМИ: в Индии более 40 человек оказались под завалами из-за оползня

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Более 40 человек находятся под завалами в результате оползня, сошедшего на автомобильную дорогу в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом в среду сообщила газета The Indian Express.

Как сообщил представитель местных властей, несколько транспортных средств, включая автобус с 40 пассажирами, погребены под завалами. Автобус направлялся в столицу штата Шимлу.

По данным газеты, сотрудники экстренных служб спасли пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается, но затруднена из-за камнепада.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности центрального правительства оказать помощь.

В стране начался сезон муссонных ливней, которые вызывают оползни и камнепады.