В Москве разоблачили группировку, продававшую по интернету незарегистрированные лекарства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Полицейские разоблачили в Москве группировку, которая продавала через интернет лекарственные препараты, незарегистрированные в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники с использованием интернет-сайта, мессенджера и социальных сетей организовали на территории Московского региона и других субъектов РФ сбыт незарегистрированных в установленном порядке препаратов. Лекарства нелегально ввозились из Республики Индия и Китайской Народной Республики. Одним из наиболее популярных товаров был гормон роста. Полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Обнаружено и изъято свыше 800 единиц незарегистрированных лекарственных препаратов. Назначено проведение соответствующих экспертиз", - сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок").