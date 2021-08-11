Al Jazeera: число жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 65

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире увеличилось до 65. Такие данные привел в среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на алжирские источники.

По сведениям канала, жертвами стихии стали 37 гражданских лиц, а также 28 военнослужащих армии Алжира, занимавшихся тушением огня и проведением поисково-спасательных операций. Во вторник новостной портал Afrigatenews сообщал о 25 погибших военнослужащих.

Как информировала во вторник Национальная служба телевещания Алжира, лесные пожары бушуют сразу в нескольких провинциях страны - Джиджель, Сетиф, Беджайя, Аннаба, Тебесса, Блида, Буира, Бумердес, Гельма и Хеншела. По мнению региональных властей, причиной появления очагов возгорания стала жара, однако не исключается, что часть пожаров может иметь искусственное происхождение. Помощь в тушении огня оказывают алжирские военные.