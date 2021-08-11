В Нижнем Новгороде арестовали главного энергетика областного спецзастройщика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Главный энергетик акционерного общества "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" обвиняется в получении крупной взятки за способствование в заключении договоров субподряда при строительстве зданий школ. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении главного энергетика АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с октября 2020 года по июль 2021 года обвиняемый получил от гендиректора одного из ООО по производству строительных материалов взятку 600 тыс. рублей и автомобиль Mercedes-Benz E200 стоимостью 6,5 млн рублей. За это он способствовал заключению договоров субподряда при возведении зданий общеобразовательной школы в Автозаводском, Нижегородском и Сормовском районах Нижнего Новгорода, а также осуществлял общее покровительство при исполнении договора.

"Противоправные действия обвиняемого выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области. Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

На сайте АО сказано, что общество создано на базе "Объединенной дирекции по жилищному строительству Нижнего Новгорода" для решения социальных задач по завершению строительства проблемных объектов и ликвидации аварийного жилищного фонда области. Единственным акционером, по данным сайта, является правительство Нижегородской области. Дирекция осуществляет свою деятельность с 2013 года.