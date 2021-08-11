Суд в Петербурге арестовал подопечную приюта за убийство его директора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Елену Князеву, которую задержали и обвинили в убийстве директора приюта для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также попытке убийства еще одного человека. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Князевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.

Меру пресечения избрали до 7 октября, сама обвиняемая и ее адвокат не возражали против заключения в СИЗО. По версии следствия, Князева 8 августа в квартире на улице Зины Портновой ударила колющим предметом двоих человек, после чего один из них умер, а второй выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в квартире на улице Зины Портновой, где расположился приют для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, задержали постоялицу по подозрению в убийстве директора организации.