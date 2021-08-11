Почти 50 фактов загрязнения рек Приамурья выявили за полгода при добыче россыпного золота

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 августа. /ТАСС/. Около 50 случаев загрязнения рек зафиксировали с начала года в Амурской области в результате добычи россыпного золота. Ущерб подсчитали по 26 выявленным случаям, он составляет более 196 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"За шесть месяцев 2021 года министерством природных ресурсов области на территориях Зейского, Селемджинского, Сковородинского и Тындинского районов проведено 13 проверок, обследовано 65 рек и выявлено 46 фактов загрязнения водных объектов в результате добычи россыпного золота, материалы о 19 из них направлены в Благовещенскую межрайонную природоохранную прокуратуру. По 26 фактам предварительный размер ущерба составляет более 196 млн рублей", - говорится в сообщении.

По мнению координатора проектов отдела особо охраняемых территорий Амурского филиала WWF России Юрия Гафарова, проблемой загрязнения рек при добыче золота являются поисковые лицензии, которые при этом не дают право добычи россыпного золота. "Поисковые лицензии - тип лицензий, целью получения которых является поиск новых месторождений полезных ископаемых на участках, которые ранее не подвергались геологической разведке. Владельцы такого типа лицензий не имеют права на добычу золота на лицензионных участках, в то же время, как показывает практика, большая часть мелких предприятий, получая данные лицензии заявительным порядком, без проведения аукционных процедур, начинает заниматься фактической добычей золота без организации инфраструктуры, которая бы позволила избежать загрязнения водных объектов. Расчет на то, что в течение трех-пяти лет предприятие надзорные органы проверять не станут", - сказал он ТАСС.

Решением может стать отзыв лицензии и приостановка деятельности, отметил губернатор области Василий Орлов. "В 2021 году методы приостановки работы предприятий применялись, в судебном порядке была остановлена работа трех организаций", - цитирует его пресс-служба.

Как считает Гафаров, при повторном нарушении предприятие может применить более серьезные меры. "Ограничить выдачу поисковых лицензий заявительным порядком, вплоть до полной остановки выдачи до завершения действия текущих лицензий с последующим анализом эффективности их выдачи, а также ограничить выдачу и досрочное прекращение действия лицензий на реках, протекающих через особо охраняемые природные территории, а также наказывать", - добавил специалист.

В 2020 году золотодобывающим предприятиям выдали 2 087 лицензий, в 2021 году эта цифра выросла до 2 446. Лидером стала Амурская область - более 1,2 тыс. лицензий в 2020 году и более 1,4 тыс. лицензий 2021 году.