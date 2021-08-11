Электроснабжение восстановили в селах Ставрополья после аварийного отключения

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили электроснабжение Кочубеевского муниципального округа Ставрополья, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Кочубеевском муниципальном округе в 15:00 мск <...> аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 11 августа из-за аварийного отключения электроснабжение приостановили в пяти муниципалитетах округа, в которых проживают в общей сложности более 11,6 тыс. человек.