В 15 муниципалитетах Башкирии из-за гибели посевов ввели режим ЧС

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров своим распоряжением ввел режим чрезвычайной ситуации на территории еще 15 муниципалитетов из-за гибели посевов вследствие засухи. С 28 июня режим действовал в 26 районах и городском округе, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации республики в среду.

"Внести в распоряжение главы Республики Башкортостан от 12 июля 2021 года № РГ-193 "О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципальных районов Республики Башкортостан" <...> изменения", - сказано в документе.

Далее перечислены муниципалитеты, в которых вводится режим ЧС, теперь их 41. Мера связана с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за засухи. Всего в Башкирии 64 муниципалитета.

Ранее региональный Минсельхоз сообщал о потере половины урожая озимых культур из-за атмосферной засухи.