Суд продлил арест тобольскому экс-депутату по делу о применении насилия к инспектору ДПС

ТЮМЕНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина, который сбил сотрудника ГИБДД. На первом заседании ему был продлен арест на полгода, сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

"В Тобольском районном суде началось судебное следствие по уголовному делу экс-депутата Сергея Вакарина, совершившего наезд на сотрудника ГИБДД. На первом заседании суд продлил ему срок содержания под стражей на шесть месяцев, то есть по 30 января 2022 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 июля недалеко от Тобольска нарядом ГИБДД был остановлен подозреваемый, который, управляя автомобилем "Mercedes", нарушил правила дорожного движения. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор ДПС предпринял попытку его остановить, в результате чего получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении.

После инцидента Вакарин был исключен из партии "Единая Россия" и отправлен в отставку с поста депутата.