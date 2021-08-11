В Черкесске загорелась баня и стоящая рядом химчистка

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Пожар возник в здании бани в городе Черкесск в Карачаево-Черкесии (КЧР), также загорелась крыша расположенной рядом химчистки. Общая площадь пожара превысила 800 кв. метров, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"В 14:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступила информация о том, что по улице Свободы, 62, в Черкесске произошло возгорание бани и кровли прилегающей химчистки. Предварительная площадь пожара составляет от 800 до 1 000 кв. метров", - рассказали в управлении.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара задействовано 20 человек и семь единиц техники.