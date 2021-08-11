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Под Белгородом опрокинулась лодка с людьми

Погиб один человек

ТАСС, 11 августа. Женщина и трое детей спаслись, один мужчина утонул в результате опрокидывания лодки в среду в Яковлевском городском округе Белгородской области. Ведутся поиски еще одного человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Крапивное перевернулась весельная лодка. Установлено, что женщине и детям удалось спастись. К сожалению, по оперативным данным, мужчина 1987 года рождения утонул, поиски еще одного мужчины в настоящее время продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Предварительно, в лодке находились всего шесть человек. На месте происшествия работают водолазы и бригады скорой медицинской помощи.

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РоссияБелгородская область
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