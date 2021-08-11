В Астрахани в результате лобового ДТП погиб один человек

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Два автомобиля совершили лобовое столкновение в Астрахани, в результате аварии три человека были госпитализированы, один из них скончался в реанимации. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"В Астрахани на Акмолинской улице водитель "LADA Priora" 1978 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Transporter. В результате ДТП предполагаемый виновник аварии родственниками доставлен в больницу, по последним данным, он скончался в реанимации. По предварительным данным, второй водитель получил перелом колена, его пассажирка 1997 года рождения закрытую черепно-мозговую травму, они госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.