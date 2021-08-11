На жительницу ХМАО, сбившую сотрудника ДПС, возбудили уголовное дело

ТАСС, 11 августа. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которая сбила сотрудника ДПС и протащила его более 10 метров по дороге, пытаясь избежать эвакуации своего автомобиля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по региону.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД о том, что управлявшая машиной 22-летняя жительница ХМАО сбила полицейского, отказавшись предъявлять документы, инцидент произошел ночью 10 августа в поселке Малиновский. Транспортное средство девушки с февраля 2019 года сняли с регистрационного учета в связи со смертью владельца, а номерные знаки находятся в розыске.

"Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Советского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудник ДПС около 03:00 (01:00 мск) остановил для проверки документов автомобиль "Лада-Приора", в которой находилась подозреваемая.

"В ответ на требования представителя власти заглушить двигатель и выйти, не желая привлечения к ответственности и возможной эвакуации транспортного средства, злоумышленница резко привела автомобиль в движение и, несмотря на то, что сотрудник полиции через открытое окно ухватился за руль в целях пресечения попытки скрыться, ускорила движение, в результате чего нанесла удар боковой поверхностью автомобиля по ногам и руке сотрудника полиции, а также протянула его более десяти метров. После того, как сотрудник ДПС отпустил автомобиль, подозреваемая скрылась, однако позже была задержана другими сотрудниками", - рассказали в ведомстве.