Новгородская прокуратура начала проверку по факту мора рыбы в реке Холова

ТАСС, 11 августа. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту мора рыбы в реке Холова в Крестецком районе. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы ведомства.

"Организовано проведение процессуальной проверки по информации о загрязнении реки Холова в Крестецком районе. 11 августа одним из новостных ресурсов Новгородской области распространена информация о загрязнении воды реки Холова в Крестецком районе Новгородской области, приведшем к мору рыбы. По поручению и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новгородской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Согласно представленным материалам, в июле также наблюдался мор рыбы в этой реке. Контролирующие органы провели исследования, которые установили, что причиной гибели рыб стала аномальная жара, установившаяся в регионе. Однако в августе, несмотря на нормализацию среднесуточных температур, ситуация повторилась. Ресурс также обнародовал результаты независимых исследований проб воды, согласно которым в ней имеется превышение предельно допустимых значений содержания вредных веществ.

При проверке исследуют все обстоятельства, размещенные в видеообращении, после чего примут процессуальное решение.