Суд в Калининграде приговорил к 15 годам колонии мужчину, изнасиловавшего школьницу

ТАСС, 11 августа. Московский районный суд Калининграда приговорил в среду к 15 годам колонии строгого режима мужчину, виновного в изнасиловании 15-летней школьницы, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"11 августа 2021 года приговором Московского районного суда города Калининграда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься обучением и воспитанием детей на срок 13 лет. В качестве дополнительного наказания суд назначил осужденному ограничение свободы на срок один год и восемь месяцев", - говорится в сообщении.

43-летний мужчина был ранее судим. Следствие и суд установили, что днем 9 сентября 2020 года в районе улицы подполковника Емельянова в Калининграде осужденный напал на 15-летнюю школьницу. Он нанес ей несколько ударов, сдавил шею руками, после чего совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а затем изнасиловал ее. После совершения преступлений мужчина скрылся.

Школьница сразу же сообщила о произошедшем родителям, что позволило следователям регионального управления Следственного комитета и сотрудникам УМВД России по Калининградской области установить личность нападавшего и задержать его. Вину мужчина не признал.