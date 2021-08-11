Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП на трассе "Сортавала" в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Десятилетняя девочка и 17-летний юноша пострадали при столкновении двух иномарок в Лахденпохском районе Карелии на федеральной трассе А-121 "Сортавала" в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Люди осмотрены, по предварительным данным, помощь медиков понадобилась 10-летней девочке и 17-летнему молодому человеку", - сообщила собеседница агентства.

Авария произошла около 14:00. На 165-м км федеральной дороги столкнулись автомобили "Датсун" и "Шкода", в них находились восемь человек, в том числе несовершеннолетние дети 10, 16 и 17 лет. По предварительным данным, среди взрослых пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.