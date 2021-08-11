Из-за смерти рабочего на стройке многоквартирного дома в Кургане возбудили уголовное дело

ТАСС, 11 августа. Уголовное дело возбудили по факту смерти рабочего на строительной площадке возводящегося комплекса многоквартирных домов в Кургане. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

"На территории строящегося комплекса многоквартирных домов в 11-м микрорайоне Кургана произошел инцидент, связанный с падением с высоты и получением тяжелой травмы штукатуром-маляром. 34-летний пострадавший был доставлен в медицинское учреждение областного центра, где спустя несколько дней скончался. По данному факту следственными органами СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении и уточняется, что инцидент произошел днем 4 августа.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагическим последствиям. В частности, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований охраны труда на строительном объекте.