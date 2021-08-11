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В ДТП с тремя автомобилями в Екатеринбурге пострадали два человека

Среди пострадавших ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. ДТП с тремя автомобилями произошло в Екатеринбурге. В результате пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД.

"ДТП с тремя машинами - "Тойота", "Митсубиси" и "Сузуки". Виновник ехал по улице Посадской в сторону Крауля на запрещающий сигнал светофора. В это время с Репина ехала "Тойота". Он допускает с ней столкновение, его отбрасывает на встречную [полосу] в "Митсубиси". Пострадали пассажиры "Сузуки" - <...> один совершеннолетний, другой несовершеннолетний (где-то 14 лет ребенку)", - сказали в пресс-службе.

Городской портал E1 опубликовал фотографии, на которых видно, что автомобиль "Сузуки" в результате аварии перевернулся.

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