Три человека пострадали в ДТП с пятью машинами в Тульской области

ТАСС, 11 августа. Пять автомобилей столкнулись на 69-м км автодороги Р-132 в Тульской области, в результате чего, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение о ДТП поступило в 20:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области.

"На данный момент известно о трех пострадавших [в результате ДТП с пятью транспортными средствами в Тульской области], травмы которых не угрожают жизни и здоровью", - сообщили в пресс-службе.