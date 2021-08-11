СМИ: греческая полиция задержала 118 человек за поджоги лесов

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, в конечном итоге арестованы 18 человек. Об этом сообщил в среду греческий телеканал Skai TV.

По его данным, с 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах по халатности, на 18 человек были составлены документы на арест. Возраст подозреваемых в поджогах колеблется от 15 до 78 лет.

К примеру, на острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизи иностранец при помощи бумажных полотенец и смятых пачек сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву. В местечке Крионери пожарный-доброволец зажигал траву, чтобы самому же потушить пожар. Так он устроил четыре пожара.

Кроме того, были арестованы шесть человек за кражи вещей из домов, которые частично были разрушены пожарами, отмечает телеканал.