{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ялте объявили штормовое предупреждение

По прогнозам, ожидаются град и селевые потоки

ТАСС, 11 августа. Штормовое предупреждение объявили в Ялте на 12 августа, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков, сообщила на странице в Facebook мэр города Янина Павленко в среду.

"Штормовое предупреждение на завтра, 12 августа. В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий", - говорится в сообщении.

Она призвала жителей по возможности остаться дома, воздержаться от прогулок, в том числе морских.

По словам Павленко, власти Ялты работают в режиме повышенной готовности, утром состоится заседание комиссии по ЧС.

Теги
РоссияКрым
Разлив нефти под Новороссийском
Что известно о разливе нефти под Новороссийском
Что известно о разливе нефти под Новороссийском
Читать полностью