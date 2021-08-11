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Сейсмологи сообщили об отсутствии угрозы цунами у берегов Филиппин после землетрясения

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали

ТАСС, 11 августа. Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,1, которое было зарегистрировано у берегов Филиппин, не объявлялась. Об этом свидетельствуют данные Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Подземные толчки были зарегистрированы в ночь на четверг у побережья острова Минданао. Национальный центр предупреждения о цунами США сообщал об опасности так называемой длинной волны, порожденной землетрясением в западной части Тихого океана.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

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