Сейсмологи сообщили об отсутствии угрозы цунами у берегов Филиппин после землетрясения

ТАСС, 11 августа. Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,1, которое было зарегистрировано у берегов Филиппин, не объявлялась. Об этом свидетельствуют данные Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Подземные толчки были зарегистрированы в ночь на четверг у побережья острова Минданао. Национальный центр предупреждения о цунами США сообщал об опасности так называемой длинной волны, порожденной землетрясением в западной части Тихого океана.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.