Площадь горения в Мордовском заповеднике сократилась в четыре раза

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Площадь активного горения в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича сократилась с 20 га до пяти га, сообщается в группе в сети "ВКонтакте" Единой дежурной диспетчерской службы Темниковского района республики.

"По состоянию на 20:00 11 августа общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 4 600 га, в том числе площадь активного горения примерно 5 га", - говорится в сообщении.

Утром 11 августа врио главы Мордовии Артем Здунов сообщил в эфире "Россия-24", что площадь активного горения снизилась с 50 до 20 га.

Пожар в заповеднике возник 3 августа в результате грозового разряда. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды огонь быстро распространился.

По данным ГУ МЧС по республике, всего к тушению привлекли около 1,5 тыс. человек и почти 300 единиц техники. Работают аэромобильные группировки МЧС России, добровольцы, привлекли авиацию, силы и средства Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Парашютисты-десантники провели контролируемый отжиг вдоль восьми км минерализованных полос. Также для мониторинга применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты.

Мордовский государственный природный заповедник создали 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.