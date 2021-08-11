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В пункт временного размещения переселят шесть жителей подтопленного села в Крыму

Территорию населенного пункта обследуют специалисты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Шесть жителей села Краснолесье, где подтопило многоквартирный дом и территория двух частных домовладений, переселят в пункты временного размещения, сообщили в среду на сайте министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

"Для возможной эвакуации населения предусмотрено 12 автобусов администрации муниципального образования. Для возможного размещения населения предусмотрено семь пунктов временного размещения. По состоянию на 23:00 принято решение о размещении человек (из них один ребенок) в ПВР на базе гостиница "Надежда", село Перевальное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте собрали оперативный штаб, проводится обследование территорий населенного пункта. "Вода сходит самотеком. Ведется сбор и уточнение информации. Информации о пострадавших не поступало", - сообщается на сайте.

Ранее на сайте министерства сообщалось, что непогода в Крыму вечером в среду привела к подтоплению нескольких домов в Симферопольском районе Крыма, из-за потока воды затруднен проезд по трассе Симферополь - Ялта.

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