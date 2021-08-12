Пристав подал иск об обращении взыскания на компанию экс-министра Абызова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Судебный пристав-исполнитель Константин Харламов подал иск об обращении взыскания на компанию Михаила Абызова в рамках исполнения решения суда об обращении в доход государства 32,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы, куда поступило исковое заявление пристава.

"Суд зарегистрировал иск сотрудника ФССП Харламова к Абызову, поданный в рамках решения спора об исполнительном производстве. Представитель ФССП ходатайствует об обращении взыскания на активы ответчика", - сказали в суде. Дата заседания по иску еще не назначена.

Как сообщается в статье газеты "Ведомости", речь идет о компании RU-COM, в которой Абызову принадлежит 100% в уставном капитале. "RU-COM была головной компанией, объединявшей активы Михаила Абызова в сфере энергетики и энергоинжиниринга, выкупленные бизнесменом в 2000-х годах при разделении РАО "ЕЭС России", - отмечается в материале газеты.

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.