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После крушения вертолета на Камчатке для родственников открыли горячую линию

ТАСС, 12 августа.  Телефон горячей линии открыт в региональном главке МЧС РФ для родственников людей, находившихся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю развернута горячая линия для родственников пассажиров, которые находились на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Кроноцком заповеднике. По телефону 8 (4152) 30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что линия будет работать круглосуточно.

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