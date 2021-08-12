В Белогорске Амурской области от грунтовых вод повело фундамент детского сада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Фундамент в здании детского сада в городе Белогорске Амурской области повело из-за поднявшихся грунтовых вод. Кроме того, не в несущих стенах образовались большие трещины, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура города Белогорска проводит проверку по публикациям СМИ о затоплении во время паводка детского сада. На момент проверки в пищеблоке учреждения от поднявшихся грунтовых вод повело фундамент, образовались внушительные трещины не в несущих стенах", - говорится в сообщении.

На время проверки дети распределены по двум другим детским садам города. "Сделать это можно без проблем, уже писал, что из 3,5 тыс. детей в сады не ходит 1 тыс.", - отметил в своем телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков, добавив, что пищеблок начнут ремонтировать.

"Прокуратура Белогорска даст оценку исполнению законодательства об образовании, о несовершеннолетних, выяснит причины образовавшихся деформаций и сведения о проводимых в учреждении ремонтах", - отметили в ведомстве.

Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области, в нем проживают 64,5 тыс. человек. Он находится в 130 км от Благовещенска и является крупным транспортным узлом Транссибирской магистрали. Город переживает паводок, в результате которого под водой оказались 74 жилых дома, в которых проживают 216 человек, 320 дачных участков, 165 приусадебных участков, пять предприятий, горбольница.