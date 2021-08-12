Риелтор в Комсомольске-на-Амуре получил пять лет колонии за мошенничество при сделках

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре отправил в колонию риелтора за мошенничество при сделках с квартирами пенсионеров и человека с психическими расстройствами. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении трех преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере"). <...> Суд назначил ему наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Молодой человек, оказывая услуги в сфере сделок с недвижимостью, вместе с подельником переоформил право собственности на квартиры своих клиентов на подставных лиц. Он завладел документами о праве собственности на квартиры и паспортами собственников, после чего продал их квартиры. Жертвами одного из преступлений стали пенсионеры. По другому преступлению потерпевшим стал гражданин, имеющий психические расстройства.

Молодой человек признал свою вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении второго фигуранта уголовное дело еще рассматривается.