СМИ: панамский сухогруз сел на мель и развалился надвое у берегов Японии

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Грузовое судно под флагом Панамы в ночь на четверг село на мель у побережья японской префектуры Аомори, после чего развалилось надвое. Об этом сообщил телеканал NHK.

Береговая охрана Японии эвакуировала всех членов экипажа судна, среди которых граждане Филиппин и Китая. Крушение привело к утечке топлива. Часть корпуса сухогруза водоизмещением 39 тыс. тонн постепенно сносит от берега, что создает угрозу столкновения других судов.

При канцелярии премьер-министра Японии сформирован кризисный штаб для сбора и анализа всей информации о происшедшем.