В Амурской области почти 170 домов остались подтопленными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Почти 170 жилых домов в Амурской области остаются подтопленными. За сутки вода ушла с 48 приусадебных участков, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"В Приамурье подтоплено 169 жилых домов, за минувшие сутки от воды освободились 48 приусадебных участков, остаются подтопленными 1 336 приусадебных участков. Частично подтоплено 37 участков автомобильных дорог, три автомобильных моста", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без автомобильного сообщения остаются 30 населенных пунктов в Белогорском и Ромненском муниципальных округах, в Зейском, Селемджинском, Серышевском, Михайловском, Архаринском и Мазановском районах. Организовано восемь лодочных переправ.

Для доставки продуктов питания в отрезанные из-за паводка села спасатели используют плавательные средства. По информации депутата законодательного собрания области Константина Дьяконова, в четверг в поселок Октябрьский Зейского района, в котором проживают более 1 тыс. человек и к которому подтоплена дорога, продукты питания доставят вертолетом.

В аварийно-восстановительных работах участвуют 749 человек, задействовано 244 единицы техники, в том числе 31 плавсредство.

Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Повреждено порядка тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.