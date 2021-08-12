В Хабаровском крае у местного жителя нашли почти 8 кг черной икры

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали местного жителя на севере Хабаровского края, в доме которого хранилось около 8 кг черной икры. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"При проведении оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2021" сотрудники ОМВД России по Ульчскому району по месту проживания задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя. В доме мужчины стражи правопорядка обнаружили и изъяли 16 контейнеров с икрой рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: 15 пол-литровых и один объемом 0,25 литра. Общий вес деликатеса составил 7 килограммов 750 граммов", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, икру он готовил для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации"). Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Икру изъяли и поместили на ответственное хранение.