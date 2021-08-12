В Иркутской области в 793 населенных пунктах наблюдается задымление от лесных пожаров

ТАСС, 12 августа. Количество населенных пунктов в Иркутской области, где наблюдается задымление от лесных пожаров, увеличилось до 793. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

В среду задымление наблюдалось в 736 населенных пунктах области.

"По донесениям единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований, задымление наблюдается в 793 населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.

Наблюдается дымка и чувствуется слабый запах гари. Однако, по данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода не зафиксировано. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело замеры содержания оксида углерода в воздухе в Иркутске, Братске, Тулуне, Саянске, Усть-Куте, Усть-Илимске, Ангарском городском круге, Заларинском и Усть-Илимском районах. Превышений ПДК также не выявлено.

За медицинской помощью обратились четыре человека с обострением бронхиальной астмы в Усть-Удинском районе.

Улучшение ситуации

В Иркутске, где с 7 августа наблюдалась сильная задымленность, в четверг ситуация улучшилась. Небольшая дымка в городе присутствует, но вместе с этим светит солнце и не чувствуется запах гари. По данным онлайн-табло аэропорта, задержек рейсов не было. Очевидцы сообщают, что меньше дыма стало и в городе Братске, расположенном на севере Иркутской области.

Ситуация также изменилась в Красноярске. Ночью прошел дождь и развеял задымление, жители города впервые за несколько дней увидели солнце. Данные онлайн-табло аэропорта свидетельствуют, что задержек рейсов не было.

Причиной задымления в городах Сибири стали лесные пожары, действующие в Республике Саха (Якутия), а также в Иркутской области.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, там горит более 1 млн га леса. В Иркутской области пожары зарегистрированы на площади 140 тыс. га.