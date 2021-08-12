Суд продлил домашний арест инженеру АЗС в Новосибирске, где произошел крупный пожар

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Новосибирске продлил домашний арест инженеру газовой автозаправочной станции, где ранее произошел сопровождавшийся взрывами пожар, из-за которого пострадали 35 человек. Об этом сообщается в четверг на сайте суда.

Инженер автозаправки Геннадий Кисель был отправлен под домашний арест 17 июня.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Киселя Г. В., <...> до 14.11.2021 с сохранением ранее установленных судом запретов", - говорится в сообщении.

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в середине июня. Общая площадь пожара составила 1 200 кв. метров. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. Пострадали 35 человек, 17 из них были госпитализированы. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").