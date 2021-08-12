Уровень Амура у Хабаровска преодолел пятиметровую отметку

ХАБАРОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Вода в Амуре у Хабаровска поднялась на 17 см за сутки - до 511 см, на островах у города подтопило около 1 тыс. дачных участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Неблагоприятным для города уровнем считается 450 см, опасным - 600 см.

"В результате подъема уровня воды на территории Хабаровского края подтопленных жилых домов нет, подтоплен один приусадебный участок, около 1 тыс. дачных участков, два земельных участка и 12 участков автодорог", - говорится в распространенном релизе. Дачи подтопило на островах у Хабаровска. Для мониторинга ситуации на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный организовано дежурство трех патрульных групп.

Приусадебные и земельные участки подтоплены в селе Корсаково-2 Хабаровского района. Дороги пострадали в селах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Лесное Хабаровского района, в селе Гайтер Комсомольского района, селах Маяк и Дада Нанайского района. В селе Кукан разрушен один автомобильный мост, транспортное сообщение не нарушено, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подтоплен также участок дороги между поселениями Дубовый Мыс и Гасси, имеется объезд.

По уточненному штормовому предупреждению, очередной гребень паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур, подойдет к Хабаровску 16-19 августа. Вода поднимется до 600-650 см. К Комсомольску-на-Амуре гребень подойдет к 23-26 августа, уровень воды поднимется до 650-700 см при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного - 650 см. Сейчас уровень у Комсомольска составляет 443 см, за сутки прибавилось 8 см. Прогноз будет корректироваться с учетом дождей на территории Амурской области, Хабаровского края, стоков с рек Китая. В Амурской области в ближайшие дни ожидается очередная серия интенсивных дождей.

Из-за паводка в границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ввели режим ЧС.