Количество подтопленных в крымском селе домов и участков увеличилось до 15

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Четыре дома и 11 придомовых территорий подтоплены после схода воды в Симферопольском районе Крыма, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"В результате перенаполнения природного естественного водоема произошел сход воды на автодорогу между селами Краснолесье и Доброе. В результате непогоды подтоплено четыре домовладения и 11 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть человек, в том числе ребенок, отселены в пункт временного размещения в соседнее село Перевальное. "С целью мониторинга складывающейся обстановки выставлены 3 временных спасательных поста. Информации о пострадавших не поступало", - сообщается на сайте.

Отмечается, что всего для ликвидации последствий привлечено 95 человек и 18 единиц техники.

С понедельника в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Непогода вечером в среду привела к подтоплению в Симферопольском районе. Из-за потока воды был затруднен проезд по трассе Симферополь - Ялта.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.