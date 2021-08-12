Площадь лесных пожаров в Башкирии сократилась почти на 2 тыс. га

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на юге Башкирии сократилась почти на 2 тыс. га за сутки и составила 2,2 тыс. га. Ликвидирован один из самых крупных очагов возгорания в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,3 тыс. га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На 06:00 мск 12 августа в Зауралье Башкортостана остаются действующими 17 очагов природных пожаров на общей площади 2 197,84 га. (Хайбуллинский район 1 очаг, Бурзянский район 13 очагов, Зилаирский район 1 очаг, Зианчуринский район 1 очаг, Белорецкий район 1 очаг). Из них локализовано 14 очагов на общей площади 1 636,24 га", - говорится в сообщении.

Спасателям и добровольцам удалось ликвидировать обнаруженный 5 августа пожар в Усергановском участковом лесничестве Хайбуллинского района, площадь которого превышала 1,3 тыс. га. Также полностью ликвидирован пожар в Зилаирском районе на площади 438,4 га, добавили в МЧС.

На сегодня запланировано расширение минерализованной полосы в местах, где огонь может распространиться дальше. При благоприятных погодных условия будет организован встречный пал. Силы и средства также будут задействованы в сохранении леса на уже локализованном участке. Всего в ликвидации пожаров задействовано 184 единицы техники, более 550 человек личного состава и свыше 400 волонтеров, отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в четверг в лесном фонде республики прогнозируются со 2 по 5 классы пожароопасности.