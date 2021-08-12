СК возбудил два уголовных дела после гибели трех человек от суррогатного алкоголя

БАРНАУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовные дела по факту гибели трех человек после употребления суррогатного коньяка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Случаи произошли в одном из сел Усть-Калманского района и в Барнауле. В первом случае это произошло на праздновании юбилея. По данным следствия, 8 августа местные жители употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории Барнаула. По предварительным данным, речь о суррогатном коньяке. На следующий день несколько человек были госпитализированы им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин спустя непродолжительное время скончалась", - сказали в пресс-службе.

В СК отметили, что второй случай произошел в Барнауле, где в результате употребления аналогичного алкоголя скончались двое мужчин. По предварительным данным, все погибшие употребляли один и тот же напиток. В настоящее время следователи ищут его продавца.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Они объединены в одно производство.

Источник в оперативных службах региона уточнил ТАСС, что в Усть-Калманском районе после празднования юбилея были госпитализированы пять человек.

По данным регионального Минздрава, с 19 июля в регионе зафиксировано десять случаев отравления метиловым спиртом, шесть из них - летальные. "Если говорить о случае в Усть-Калманском районе, то в настоящее время две женщины находятся в состоянии средней степени тяжести в отделении токсикологии. Слабые, но жизни ничего не угрожает. Ранее еще двое пациентов были выписаны в удовлетворительном состоянии", - сообщили ТАСС в Минздраве края.